Santagata: il ricordo di Vasco Rossi su Instagram

- "Ciao Giulio, amico simpatico, leale e sincero! Uomo 'intelligente, ironico e colto'. Una persona straordinaria ci ha lasciato oggi improvvisamente! Io sono molto triste. Ma nel mio cuore Giulio non morirà mai. Resterà sempre vivo dentro di me. Viva Giulio Santagata". E' quanto si legge sul profilo Instagram di Vasco Rossi, originario di Zocca, proprio come l'ex parlamentare e ministro, scomparso all'età di 74 anni. Il cantautore, a corredo del post, pubblica una foto di Santagata da giovane. (Rin)