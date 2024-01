Giubileo: cambia nome fermata "Giulio Agricola" Metro A per favorire flussi verso periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giubileo come occasione turistica non soltanto per il centro storico della Capitale ma anche per le periferie romane. Con questo spirito cambierà nome la fermata "Giulio Agricola" della Metro A e diventerà "Giulio Agricola, Parco degli Acquedotti". La proposta arriva dalla presidente della commissione Cultura di Roma, Erica Battaglia del Partito democratico, ed è oggetto di una mozione che sarà discussa la prossima settimana in consiglio comunale. L'obiettivo è quello di incoraggiare lo spostamento dei flussi di visitatori nell'anno giubilare - quando si stima che nella Capitale arriveranno 70 milioni di persone tra turisti e pellegrini - verso le mete naturalistiche e di rilievo archeologico ai margini della città in modo da favorire un ritorno anche nelle aree di periferia. Il Parco degli Acquedotti, polmone verde del quadrante sud est della Capitale, è un crocevia della rete idrica dell'antica Roma e, all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica, si estende su un'area di 240 ettari. Si tratta quindi di un vero e proprio percorso verde dentro il quartiere Appio Latino, il quale abbraccia la Regina Viarium costellata da numerose pre-esistenze archeologiche che raccontano lo sviluppo di Roma dagli albori a oggi, e che arriva fino a via delle Capannelle e allo snodo ferroviario della Roma-Cassino-Napoli. "Il Parco degli Acquedotti è un patrimonio culturale immenso e di rilievo mondiale per la sua estensione e per i beni archeologici che custodisce", spiega la presidente Battaglia, interpellata da "Agenzia Nova". (segue) (Rer)