Giubileo: cambia nome fermata "Giulio Agricola" Metro A per favorire flussi verso periferia (2)

- Negli anni attorno al Parco si sono sviluppate diverse attività e attrazioni: dai punti ristoro alle piste ciclabili. "Riteniamo - prosegue Battaglia - che il Giubileo debba essere una grande occasione di rilancio anche per le periferie e per questo, ma anche per incoraggiare lo sviluppo di un'area che è cresciuta in termini di attrattività in questi anni grazie allo sforzo di coloro che ci vivono, chiederemo all'Aula di modificare il nome della fermata. Vogliamo che i turisti e i pellegrini in visita a Roma durante il Giubileo possano sapere, viaggiando a bordo dei treni della metropolitana, che c'è un'importante attrazione a sud della città". Il principio è lo stesso con il quale sono indicati i Musei Vaticani alla fermata "Ottaviano" e il Parco dell'Appia Antica alla fermata "Colli Albani", sempre sulla Metro A. Il Parco degli Acquedotti infatti ha come ingresso principale via Lemonia e la fermata più vicina è proprio quella di Giulio Agricola. Il documento, sottoscritto anche da Lista Civica Gualtieri e Sinistra Civica Ecologista, impegnerà l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, a promuovere l'iter necessario a procedere alla nuova denominazione della fermata e sarà discusso in Aula Giulio Cesare tra martedì 9 e giovedì 11 gennaio, compatibilmente con i tempi necessari all'approvazione degli atti all'ordine dei lavori. (Rer)