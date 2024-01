Scuola: Marotta-Bonessio (Avs), con Meloni passi indietro, Rocca ci ripensi su dimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola "il governo Meloni fa arretrare il sistema del nostro Paese, come dimostrano le proteste che si stanno sollevando in molte regioni. Ed è un dato di fatto che anche la giunta Rocca subisca la scure imposta dal ministro Valditara". Lo affermano in una nota gli esponenti dell'Alleanza verdi sinistra, Claudio Marotta, consigliere alla Regione Lazio, e Nando Bonessio, consigliere al Comune di Roma. "Pur riconoscendo il tentativo dell'assessore Schiboni di limitare le conseguenze del dimensionamento per l'anno corrente, permane l'accorpamento di venti dirigenze scolastiche sul territorio regionale - aggiungono -. La riduzione delle dirigenze, l'annullamento delle segreterie, la disgregazione degli organici docenti comporta evidentemente un indebolimento del tessuto scolastico finalizzato a depotenziare la scuola pubblica come presidio di democrazia sociale e culturale. Per questo chiediamo che l'attuazione della delibera regionale possa essere rivalutata e migliorata nel confronto con le scuole e le parti sociali, così come da impegno del 19 dicembre con le associazioni di categoria, anche per correggere alcune situazioni puntuali. La scure del governo Meloni mostra ancora nuovamente il volto della destra: nonostante la propaganda, questo governo scarica i tagli di bilancio sulla spesa in servizi pubblici, umilia gli enti locali e azzera i processi democratici territoriali. Chiediamo collaborazione a tutti i livelli istituzionali - concludono Marotta e Bonessio - per fare da argine a questo processo che va avanti da anni e per tornare a ragionare sulla scuola pubblica in termini non più aziendali, bensì con l'attenzione rivolta ai percorsi formativi e ai processi di piena cittadinanza delle nuove generazioni".(Com)