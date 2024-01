Sardegna: Servizio Civile Universale, 66 operatori volontari in Città Metropolitana Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 66 i giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno prendere parte ai 5 progetti di Servizio civile universale presentati dalla Città Metropolitana di Cagliari e da 8 Comuni metropolitani accreditati come enti ospitanti: Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sarroch, Selargius e Sinnai. Il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale prevede in totale la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in 2183 progetti da realizzarsi in Italia e all’estero. La Città Metropolitana e gli 8 comuni ospitanti hanno progettato il programma denominato “Allenze – Azioni in comune per costruire il domani”, che include 5 progetti. Il primo, “Giovani: cittadini del futuro”, accoglierà 8 operatori volontari a Pula e Sarroch. Gli stessi comuni ospiteranno anche il progetto “Una carezza per domani”, con 10 volontari, mentre 4 giovani andranno a Sarroch con “Insieme per lo sport”. Il progetto “Giovani per il sociale” prevede 16 operatori nei Comuni di Decimomannu, Elmas, Pula e Sarroch. I restanti 28 volontari prenderanno parte al progetto “Ri-Book - Rete Interattiva di Biblioteche Operanti in Kondivisione”, e saranno ospitati a Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sinnai, Selargius e dalla Città Metropolitana. Quest’ultima impiegherà i 3 giovani selezionati nella biblioteca Emilio Lussu del Sistema Bibliotecario di Monte Claro. (segue) (Rsc)