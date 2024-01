Rpt - Roma: FI Lazio, Pd su Frascati se la prenda con sua sindaca invece di attaccare Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - Riguardo ai commenti di diversi consiglieri regionali del Pd "che si scagliano contro il vicepremier Antonio Tajani, reo, per così dire, di essersi attivato immediatamente, dopo i fatti di cronaca avvenuti a Frascati il 30 dicembre scorso, per provare a risolvere la delicata situazione di violenza e criminalità che si è venuta a creare in alcune aree del comune dei Castelli, non è stata affatto una strumentalizzazione politica la sua, come dicono dal Pd, ma un intervento figlio di una reale preoccupazione". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia. "In via San Francesco d'Assisi esiste da tempo un problema di sicurezza, come denunciato più volte in Consiglio comunale da FI e da tutto il centrodestra, nei confronti del quale l'attuale amministrazione comunale ha chiuso gli occhi. Si tratta di una zona degradata e di fatto occupata solo da soggetti senza fissa dimora - continua la nota di FI -. La posizione espressa dal ministro Tajani è sacrosanta e ha fatto bene a coinvolgere subito il ministro dell'Interno Piantedosi, i cittadini devono poter frequentare ogni luogo della città avendo sempre la certezza che lo Stato sia in grado di garantire loro la sicurezza. Invece di attaccarlo, il Pd se la prenda con il proprio sindaco (a Frascati, ndr). Forza Italia – prosegue la nota - è da sempre attenta al tema della sicurezza, come dimostra peraltro l'ottimo lavoro fatto fin qui dall'assessore Luisa Regimenti. Un impegno il nostro che ha portato allo stanziamento in legge di bilancio di risorse significative per il supporto dell'attività della Polizia Locale e per il presidio del territorio", conclude la nota. (Com)