Istat: Salvini, 2024 inizia con i primi dati incoraggianti

23 luglio 2021

- "Giù inflazione e pressione fiscale, su redditi per le famiglie. Dopo anni impegnativi per tanti italiani, il 2024 inizia con i primi dati incoraggianti dell’Istat che certificano - con cautela - il momento positivo per l’economia italiana. Un bel segnale che sprona il governo a proseguire su questa strada". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)