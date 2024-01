Regno Unito: centinaia di persone evacuate dalle loro case in Inghilterra a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di case in Inghilterra sono state allagate a causa del maltempo. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Le allerte relative alle inondazioni sono oltre 250 e riguardano soprattutto le Midlands, l’East Anglia e l’Inghilterra meridionale. Molte persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. L’Agenzia per l’ambiente britannica indica che oltre un migliaio di case sono state allagate questa settimana per lo straripamento dei fiumi. (Rel)