Lazio: Barelli (FI), Tripodi rafforza governo regionale, nessuna competizione con alleati

21 luglio 2021

- Il consigliere regionale Angelo Tripodi rafforza il governo regionale. "Ben venuto al consigliere regionale Angelo Tripodi che contribuirà a rafforzare Forza Italia nel rappresentare il popolo moderato nel Lazio e in Italia. Nessuna competizione con gli alleati perché il nostro obiettivo è di dare risposte ai cittadini e perseguire gli obiettivi del programma di coalizione. Sono certo che i nostri alleati siano orgogliosi di avere un partner come Forza Italia, perché molti componenti della loro classe dirigente sono cresciuti proprio nel partito di Silvio Berlusconi". Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Il presidente della Giunta del Lazio Francesco Rocca potrà contare ancor più su un gruppo consigliare e su assessori di grande qualità, caratterizzati dall'esclusiva missione di generare buon governo, indispensabile per consentire all'istituzione regionale di dare quelle risposte che i cittadini meritano - aggiunge Barelli -. Il Lazio è anche la mia regione e non mancherò di dare il mio contributo personale al raggiungimento degli obiettivi", conclude.(Com)