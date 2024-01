Iran: uno dei kamikaze di Kerman era del Tagikistan, finora 9 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei due attentatori suicidi responsabili della duplice esplosione avvenuta nei pressi della tomba del generale Qassem Soleimani, comandante dei pasdaran, il 3 gennaio, era di nazionalità tagika. Lo ha annunciato il ministero dell'Informazione iraniano, citato dall'agenzia di stampa "Tasnim", mentre la nazionalità del secondo kamikaze non è al momento nota. L'attacco è avvenuto a Kerman, nel sud-est dell'Iran. Nel quadro delle indagini, giovedì 4 gennaio, è stata identificata l'abitazione utilizzata dai due attentatori nella periferia della città di Kerman, così come sono stati identificati e arrestati 2 soggetti che avevano fornito sostegno. Nel corso dell'operazione, nove persone della rete di sostegno dei due kamikaze sono state identificate e arrestate in sei province dell'Iran. L'attentato costato la vita a 88 persone è stato rivendicato ieri, 4 gennaio, dallo Stato islamico. (Irt)