Venezuela: presidenti e vicepresidenti del Parlamento confermati per biennio 2024-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Venezuela (Assemblea nazionale, An), ampiamente controllato dalle forze di governo, ha confermato i dirigenti per il biennio 2024-2025. L'organo monocamerale sarà ancora guidato da Jorge Rodriguez, fratello della vicepresidente Delcy e attualmente anche capo della delegazione di governo nelle trattative in atto con le opposizioni per risolvere la crisi politica in corso da anni. Al fianco di Rodriguez, si confermano anche Pedro Infante e America Perez, rispettivamente come primo e secondo vicepresidente. La dirigenza dell'An si conferma così a totale guida del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). (Vec)