Inflazione: Cattaneo (FI), grazie a centrodestra italiani pagano meno tasse

- I numeri non "mentono e anche oggi l'Istat lo ha certificato: gli italiani, grazie al governo di centrodestra, pagano meno tasse". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, Alessandro Cattaneo, intervenendo a "Sky Economia". "E questo, insieme al taglio della spesa pubblica e del cuneo fiscale, a nuove privatizzazioni e all'aumento delle pensioni minime, è una delle priorità di Forza Italia. Da quando il centrodestra è al governo - ha spiegato -, in pochi mesi le pensioni minime sono passate da 540 a 617 euro e i pensionati che hanno avuto la rivalutazione al 100 per cento sono quelli che percepiscono tra il minimo e quattro volte la pensione minima. Un grande risultato. La sinistra che oggi ci critica dicendo che non abbiamo fatto abbastanza è la stessa sinistra che per vent'anni non ha mai aumentato le pensioni", ha concluso Cattaneo. (Rin)