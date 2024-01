Roma: 15enne tenta di accendere un petardo raccolto a terra e resta ferito a Tor Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 15enne è rimasto ferito dopo aver raccolto da terra un petardo in via Giorgio Morandi, in zona Tor Sapienza a Roma. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 e sul posto, a prestare soccorso al giovane, è intervenuta una gazzella dei carabinieri del Nucleo radiomobile che ha scortato l'autovettura con cui il ragazzo è stato trasportato fino al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico Casilino. Il petardo inesploso, secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiato nelle mani del minorenne mentre lo riaccendeva. Il 15enne non è in gravi condizioni. Dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Monte Sacro per chiarire l'effettiva dinamica. (Rer)