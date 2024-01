Sardegna: Crippa (Lega), incomprensibile proposta cambio candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incomprensibile la proposta di cambiare in maniera così repentina i candidati che hanno sempre ben governato i loro territori. Proposta che tra l'altro non era prevista da nessun accordo preso in precedenza. La linea della Lega" anche per io candidato presidente alla Regione Sardegna "è chiara: vogliamo garantire la continuità e rinnovare la fiducia nei confronti di sindaci e governatori uscenti di centrodestra". E' quanto afferma in una nota il deputato della Lega Andrea Crippa. (Com)