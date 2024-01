Sardegna: Pais (Lega), no a cambio amministratori uscenti, avanti con Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo fermi sulla posizione che la continuità sia una scelta di buonsenso. Non è logico cambiare gli amministratori di centrodestra uscenti, governatori o sindaci, senza motivo. Avanti con Solinas e il centrodestra unito". Lo afferma in una nota il coordinatore della Lega in Sardegna Michele Pais.(Com)