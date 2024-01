Qatargate: Ruspandini (Fd'I), doppia morale da Vangelo secondo Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'iniziativa del deputato Andrea Orlando, che porta in Parlamento il Qatargate, "il Partito democratico continua a esibire una doppia morale a dir poco discutibile". Lo ha detto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Massimo Ruspandini. "In queste ore apprendiamo che per l'eurodeputato Cozzolino, al centro di una vicenda vergognosa che danneggia la credibilità internazionale dell'Italia costruita negli anni, valgono le prerogative e le guarentigie che per altri diventano uno scudo vergognoso - ha aggiunto Ruspandini -. Manettari e giustizialisti verso gli avversari politici, ma iper-garantisti verso i propri compagni di partito e schieramento: vanno ora in onda i due due pesi e le due misure dal Vangelo secondo Pd". (Rin)