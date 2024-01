Ue: Macron presiede cerimonia per Delors a Parigi, per l'Italia presente Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto oggi nel cortile del complesso monumentale degli Invalides, a Parigi, una cerimonia funebre in omaggio a Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea recentemente deceduto all'età di 98 anni. Delors ha "riconciliato la Francia con l'Europa" e "l'Europa con il suo avvenire", ha detto il capo dello Stato durante il suo discorso. Macron ha ricordato una figura che "ha scelto un cammino difficile" e che è stato capace di "mischiare la forza economica e la giustizia sociale". Delors ha "contribuito a disegnare" il "volto dell'Europa di oggi", ha detto il titolare dell'Eliseo. Tra le grandi conquiste ottenute dall'Unione europea grazie al contributo di Delors, il presidente francese ha ricordato gli accordi di Schengen, quelli di Maastricht e il progetto Erasmus. Proprio per omaggiare quest'ultimo punto, alla cerimonia sono stati invitati un centinaio di studenti provenienti da tutta Europa che partecipano al programma di scambio. Molte le personalità istituzionali presenti nel cortile degli Invalides, come la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e quello del Consiglio europeo, Charles Michel. "Ha dato un'anima all'Europa", ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nella lista dei leader europei figuravano il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il premier belga Alexander De Croo e l'omologo olandese Mark Rutte. (segue) (Frp)