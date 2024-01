Istat: Calandrini (Fd'I), potere d'acquisto famiglie cresce, segnale incoraggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati pubblicati dall'Istat "relativamente al conto del terzo trimestre 2023 e dei prezzi al consumo al mese di dicembre 2023 confermano la concretezza delle misure intraprese negli scorsi mesi dal governo Meloni. I risultati resi noti rappresentano un segnale positivo per le famiglie italiane. Il rallentamento dei prezzi e la frenata dell'inflazione sono dati di grande importanza che non sono frutto del caso, ma di misure mirate, come quella del taglio delle aliquote contributive rafforzato dal mese di luglio 2023, che ha consentito alle famiglie di avere maggiori disponibilità economiche. La strada è ancora lunga ma tutti gli indicatori ci confermano che la direzione è giusta". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio di palazzo Madama. (Com)