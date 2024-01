Gaza: il piano di Israele per il futuro della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non assumerà il controllo amministrativo della Striscia di Gaza al termine dell’operazione militare in corso, lanciata il 7 ottobre 2023 dopo l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas nello Stato ebraico, e sarà creata una task force multinazionale composta da Stati Uniti, Europa e Paesi arabi moderati che si assuma la responsabilità della riabilitazione economica e infrastrutturale di Gaza. E’ quanto emerso dalle dichiarazioni del ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante un’ispezione al confine con l’enclave palestinese. “Nella Striscia di Gaza vivono i palestinesi, quindi i responsabili (amministrativi) saranno palestinesi, a condizione che non siano ostili allo Stato di Israele”, ha aggiunto. Secondo un’indiscrezione pubblicata il 2 gennaio sull’emittente israeliana “Kan”, nel corso di una riunione a porte chiuse della commissione Esteri e sicurezza del parlamento, Gallant avrebbe dettagliato un piano in diversi punti per lo scenario post bellico. In particolare, dopo la guerra, “Hamas non deve rappresentare una minaccia alla sicurezza e non deve controllare Gaza, mentre Israele manterrà la capacità di operare nella Striscia senza limitazioni”. Nella prima fase, il controllo di Gaza sarà esercitato dai palestinesi non ostili a Israele e vi saranno “comitati locali”. Infine, per quanto riguarda il valico di Rafah – punto di transito tra l’Egitto e Gaza – “Israele ed Egitto condurranno un’operazione congiunta in collaborazione con gli Stati Uniti per garantire un efficace isolamento del confine tra Gaza e l’Egitto, avvalendosi della tecnologia e del controllo congiunto sull’ingresso delle merci”. (segue) (Res)