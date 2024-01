Gaza: il piano di Israele per il futuro della Striscia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un editoriale del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, pubblicato oggi dal quotidiano, il capo dell'esecutivo scrive: "La pace poggia sui tre pilastri: distruzione, smilitarizzazione e deradicalizzazione". "La vittoria totale sarà raggiunta quando Hamas sarà distrutto, gli ostaggi saranno rilasciati, Gaza sarà smilitarizzata e la società palestinese inizierà un processo di deradicalizzazione. Questi sono i tre prerequisiti per una possibile pace tra Israele e i suoi vicini palestinesi a Gaza", aggiunge il premier. Netanyahu precisa che "la discussione sul 'giorno dopo' deve iniziare con il 'giorno dopo Hamas'”. "Hamas, uno dei principali rappresentanti iraniani, deve essere distrutto. Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e molti altri Paesi sostengono l'intenzione di Israele di demolire il gruppo terroristico. Per raggiungere questo obiettivo, le capacità militari di Hamas devono essere smantellate, il suo dominio politico su Gaza deve finire e gli ostaggi devono essere rilasciati", prosegue Netanyahu. (segue) (Res)