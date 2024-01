Gaza: il piano di Israele per il futuro della Striscia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'editoriale, Netanyahu scrive: "In secondo luogo, Gaza deve essere smilitarizzata. Israele deve garantire che il territorio non venga mai più utilizzato come base per attaccarlo. Tra le altre cose, ciò richiederà la creazione di una zona di sicurezza temporanea sul perimetro di Gaza e di un meccanismo di ispezione al confine tra Gaza e l'Egitto che soddisfi le esigenze di sicurezza di Israele e impedisca il contrabbando di armi nel territorio". Sul piano politico, per Netanyahu "l’aspettativa che l’Autorità palestinese smilitarizzi Gaza è un sogno irrealizzabile. L’Autorità palestinese attualmente finanzia e glorifica il terrorismo in Cisgiordania ed educa i bambini palestinesi a perseguire la distruzione di Israele. Non sorprende che non abbia mostrato né la capacità né la volontà di smilitarizzare Gaza. Non è riuscito a farlo prima che Hamas lo cacciasse dal territorio nel 2007, e non è riuscito a farlo nei territori oggi sotto il suo controllo. Nel prossimo futuro, Israele dovrà mantenere la massima responsabilità in materia di sicurezza su Gaza". In terzo luogo, prosegue Netanyahu, "Gaza dovrà essere deradicalizzata. Le scuole devono insegnare ai bambini ad amare la vita piuttosto che la morte, e gli imam devono smettere di predicare l’assassinio degli ebrei". "Una volta che Hamas sarà distrutto, Gaza sarà smilitarizzata e la società palestinese inizierà un processo di deradicalizzazione, Gaza potrà essere ricostruita e le prospettive di una pace più ampia in Medio Oriente diventeranno realtà", conclude il primo ministro. (segue) (Res)