Gaza: il piano di Israele per il futuro della Striscia (5)

- Intanto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è giunto a Istanbul, dove incontrerà l'omologo turco, Hakan Fidan. La Turchia è la prima tappa del nuovo viaggio di Blinken in Medio Oriente, che prevede visite anche in Grecia, Israele e Qatar, negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Cisgiordania e in Egitto. Si tratta del quarto viaggio nella regione dall’attacco sferrato lo scorso ottobre contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas. “Le discussioni saranno incentrate sulla situazione nella Striscia di Gaza, e soprattutto sulla necessità di rafforzare la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile: la situazione è molto difficile”, ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, aggiungendo che durante i colloqui con le sue controparti Blinken ribadirà la necessità di tutelare i civili durante le operazioni militari di Israele, riducendo al contempo le tensioni in Cisgiordania per evitare una escalation del conflitto sul piano regionale. Particolare attenzione, infine, sarà dedicata agli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. (Res)