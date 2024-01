Sardegna: installazione sistema Ertms, modifiche a linea ferroviaria Macomer-Ozieri-Chilivani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dei lavori finanziati con fondi Pnrr ammonta a circa 35 milioni di euro. Al fine di sfruttare al meglio l’interruzione, oltre alle attività per l’attrezzaggio dell’Ertms saranno operativi anche altri cantieri, che prevedono nello specifico: il risanamento dei binari tra Macomer e Bonorva, il rinnovo degli scambi, la manutenzione di ponti, ponticelli e tombini, interventi sulla galleria Campeda – Bonorva, oltre ad attività propedeutiche per la velocizzazione della tratta Macomer – Bonorva. Per consentire l’operatività dei cantieri –che vedranno all’opera sia tecnici delle imprese appaltatrici che di Rete Ferroviaria Italiana - la circolazione dei treni sarà sospesa nella tratta Macomer – Chilivani. Resteranno attive le stazioni di Macomer, per l’arrivo e la partenza dei treni verso Cagliari, e la stazione di Chilivani, per i collegamenti con Porto Torres – Sassari – Olbia – Golfo Aranci. (Rsc)