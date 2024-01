Egitto: ricavi turismo, crescita di oltre 9 per cento nel primo trimestre anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del turismo egiziano hanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale in corso, iniziato lo scorso luglio, registrando una crescita annua di oltre il 9 per cento. Lo rivelano i dati della Banca Centrale d’Egitto, secondo cui gli investimenti diretti esteri netti in Egitto sono diminuiti del 29,6 per cento nel primo trimestre dell’attuale anno fiscale 2023/2024, registrando circa 2,3 miliardi di dollari, rispetto ai 3,3 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno fiscale precedente. I ricavi del Canale di Suez sono cresciuti del 19,4 per cento durante il primo trimestre dell'anno fiscale in corso e ammontano a circa 2,4 miliardi di dollari. I dati della Banca Centrale hanno mostrato anche che le rimesse degli egiziani che lavorano all’estero sono diminuite del 29,9 per cento nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso e hanno registrato 4,5 miliardi di dollari. È diminuito di circa il 56,3 per cento su base annua il surplus totale conseguito dalla bilancia dei pagamenti egiziana nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024. Secondo la Banca centrale, la bilancia dei pagamenti ha raggiunto un surplus totale di 228,8 milioni di dollari durante il periodo luglio-settembre 2023, rispetto ai 523,5 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno fiscale precedente. Da parte sua, il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, ha affermato che i dati di conto consuntivo per l'anno fiscale che si concluderà a giugno 2023 mostrano un calo del deficit totale al 6 per cento. Maait ha inoltre indicato che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ha raggiunto circa il 95 per cento.(Cae)