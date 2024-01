Difesa: Marina militare indiana, tratti in salvo 21 membri equipaggio nave battente bandiera liberiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare dell'India ha dichiarato di aver tratto in salvo i 21 membri dell'equipaggio della nave portarinfuse battente bandiera della Liberia dirottata questa mattina nelle acque del Mar Arabico. "Tutti i 21 membri dell'equipaggio (inclusi 15 indiani) a bordo sono stati evacuati in sicurezza", afferma la Marina in una nota, aggiungendo che il tentativo di dirottamento è stato abortito dopo un "forte avvertimento" lanciato ai dirottatori. In seguito al tentativo di dirottamento, la Marina indiana ha inviato in sua assistenza un aereo da pattugliamento marittimo e il cacciatorpediniere Chennai schierato per le operazioni di sicurezza marittima. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. L’aereo ha sorvolato la nave questa mattina presto e ha stabilito un contatto, mentre la Chennai si avvicinava. (Inn)