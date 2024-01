Mafia: M5s, Fava esempio di battaglia contro organizzazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Fava "è stato un esempio nella lotta contro la mafia, un giornalista coraggioso che ha pagato con la vita la sua battaglia contro la malavita. Lo ricordiamo con profondo cordoglio e con l'immenso rispetto che si deve a chi ha messo l'impegno civico persino davanti alla propria stessa esistenza. Le sue inchieste e le sue denunce siano da monito per chi prova a soffocare la libertà e il coraggio di chi si oppone con l'inchiostro alle organizzazione criminali". Lo dichiarano Valentina D'Orso e Ada Lopreiato, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera e al Senato, e Stefania Ascari, capogruppo del M5s in commissione Antimafia.(Rin)