Roma: Rocca (Fd'I), chiudere campo rom di via Candoni

- Ancora una volta, come accade oramai periodicamente, il campo rom di via Candoni "sale alla ribalta della cronaca per fatti illegali. Non bastano le quotidiane vandalizzazioni dei mezzi dell'Atac che rientrano alla rimessa, non bastano i controlli che ogni tanto vengono fatti all'interno e con cui ogni volta si ritrovano refurtiva, droga e oggetti di altra natura: ora anche l'aggressione ai mezzi di soccorso dell'Ares 118. Tutto nonostante le telecamere e il presidio, a questo punto inutile, delle volanti della Polizia locale di Roma Capitale che stazionano quotidianamente h24 davanti al campo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca. "Abbiamo più volte scritto al Prefetto e presentato un esposto in Procura anche insieme al coordinatore generale di Fdi, Paolo Trancassini, per chiedere l`immediata chiusura di quel campo, che rappresenta un problema per la sicurezza di tutto il quadrante. Non abbiamo mai ricevuto una risposta, mentre ieri come in altre occasioni continuiamo a registrare atti criminali che vengono compiuti da chi vive all`interno di quel campo- prosegue Rocca- Cos`altro dobbiamo attendere prima di chiuderlo definitivamente? Quanto altro dobbiamo ancora subire come cittadini romani per la presenza di situazioni totalmente illegali? A questo punto - sottolinea Rocca - ci chiediamo anche perché dovremmo continuare a spendere denaro per un presidio h24 quando poi questo non comporta alcun beneficio per la sicurezza e il monitoraggio del campo". "L'amministrazione comunale ne prenda atto e Gualtieri si svegli, perché il problema dei campi rom è stato solamente silenziato ma è ancora lì in tutta la sua gravità. I villaggi della solidarietà peraltro sono stati dichiarati inagibili dal Simu da oltre un anno poiché privi di tutte le autorizzazioni, quindi li avrebbero dovuti essere chiudere", conclude il consigliere di Fd'I. (Com)