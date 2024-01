Croazia: premier Plenkovic, nostra aeronautica sarà la più forte nell'area tra Germania e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica croata sarà la più forte nello spazio compreso tra la Germania e la Grecia, grazie agli aerei da caccia multiruolo Dassault Rafale acquistati dalla Francia. Lo ha detto a Parigi il primo ministro croato Andrej Plenkovic, citato dalla stampa croata. Alla domanda di un giornalista se la consegna dei velivoli stia andando secondo i piani, Plenkovic ha risposto affermativamente, sottolineando che il primo aereo dovrebbe arrivare in Croazia "alla fine di aprile". "In questo modo eleviamo le capacità dell'aeronautica croata. Praticamente, dalla Germania alla Grecia, non c'è un altro Paese che avrà un'aeronautica più forte della nostra", ha detto Plenkovic, aggiungendo che questo è il risultato del "partenariato strategico stabilito con Parigi". (Seb)