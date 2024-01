Milano: De Corato (FdI), cavo in Viale Toscana dimostra problema sicurezza in città, specialmente di notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i "roboanti proclami del sindaco Sala e di Gabrielli sul fatto di aver triplicato le pattuglie notturne (in effetti il triplo di zero rimane pur sempre zero), ancora una volta è solo grazie all'azione delle forze dell'ordine del governo che si è potuta evitare una strage in Viale Toscana. Come segnalato anche dal presidente di TaxiBlu Boccalini, a Milano vi è un serio problema di sicurezza, per chi è costretto a lavorare di notte, come i tassisti. Ma non si tratta solo dei tassisti: a fine ottobre gli amministratori dei condomini di corso Como (pieno centro di Milano) hanno dichiarato di incontrarsi per individuare una società di vigilanza privata che possa controllare il quartiere. In questo clima, dove i cittadini sono costretti a pagare società private di vigilanza, il Sindaco Sala e la sua giunta continuano a sostenere che Milano sia una città sicura, e il problema della sicurezza sia solo di percezione". Così in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul cavo in Viale Toscana a Milano (Com)