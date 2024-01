Turismo: Roma meta preferita tra città arte per le festività, 80 per cento camere occupate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia il settore a Roma, in questi giorni di passaggio da un anno all'altro, ha affrontato il banco di prova degli incrementi dei costi della tassa di soggiorno e i visitatori hanno lamentato carenze in termini di pulizia, decoro, mobilità e trasporti. "I turisti non hanno lamentato il costo della tassa di soggiorno in se ma si sono lamentati perchè negli altri Paesi si paga per i servizi della città, tuttavia a Roma questi servizi, dal decoro ai trasporti, non sono adeguati a una Capitale europea - ha osservato Roscioli -. La scarsa pulizia, il vagabondaggio e la sicurezza, soprattutto intorno alla stazione Termini, la mobilità e i trasporti purtroppo fanno parte dei mali di Roma". E sul punto l'Assoturismo di Roma ha condotto un microsondaggio interno: "E tutti si sono lamentati del degrado e della sporcizia che c'è in città: la tassa soggiorno a Roma, dopo gli aumenti, è quella più alta d'Europa. E i turisti sono anche molto magnanimi sulla città cantierizzata, capiscono che la città va verso il Giubileo ma non capiscono come mai la città sia lurida". (segue) (Rer)