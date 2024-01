© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso il bilancio generale per il 2023 però è positivo: "Nel 2023 il turismo in Italia è andato bene, era iniziato molto bene e nel corso dell'anno aveva un po' tradito, in alcuni mesi, i pronostici iniziali tuttavia abbiamo chiuso l'anno stralciando anche i bei risultati del 2019", ha concluso il presidente nazionale di Assoturismo, Messina. (Rer)