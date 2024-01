Usa: Camera, repubblicani preparano accuse di oltraggio al Congresso per Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti sta preparando una risoluzione per accusare Hunter Biden di oltraggio al Congresso, dopo che il figlio del presidente Usa non si è presentato all’audizione richiesta dai parlamentari con l’emissione di un mandato di comparizione. Il mese scorso, Biden avrebbe dovuto comparire per una testimonianza a porte chiuse davanti alle commissioni che stanno portando avanti le indagini sulle sue attività imprenditoriali, decidendo invece di fare un breve discorso fuori dall’edificio del Senato per ribadire la sua volontà di partecipare esclusivamente ad audizioni aperte al pubblico. “Andremo avanti con le accuse di oltraggio”, ha detto il presidente della commissione Giustizia, il repubblicano Jim Jordan, il 13 dicembre scorso. (Was)