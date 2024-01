Istat: Cattaneo (FI), tasse giù grazie a governo centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i dati dell'Istat "certificano che in Italia c'è un abbassamento delle tasse di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Questo significa che c'è una direzione di marcia che è stata intrapresa dal governo di centrodestra sulla riduzione della pressione fiscale, cosa che non sarebbe mai avvenuta con un esecutivo di centrosinistra". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito, ospite a "Tagadà", su La7. "Spiace che nel sindacato ci sia chi non riconosce che questo governo sta dimostrando attenzione anche alle categorie fragili - ha aggiunto il parlamentare -. Grazie al taglio del cuneo fiscale, per i redditi dipendenti sotto i 35.000 euro abbiamo messo 150 euro netti in più al mese in busta paga, con le nuove aliquote Irpef ci sarà un aumento di oltre 600 euro per i redditi delle famiglie e abbiamo aumentato anche le pensioni minime. Di pari passo con la riduzione delle tasse, la nostra ossessione è quella della crescita. Le difficoltà di oggi nascono perché negli ultimi 20 anni l'Italia è cresciuta meno della media dell'Unione europea. Per questo dobbiamo lavorare per creare le condizioni di attrattività degli investimenti, anche esteri, e aprire anche alle privatizzazioni. Nonostante le difficoltà - ha concluso Cattaneo -, ci sono elementi oggettivi che ci fanno guardare con fiducia ai prossimi 12 mesi". (Rin)