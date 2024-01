Senegal: presidenziali, Corte costituzionale respinge candidatura di Sonko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'emittente "Rfi", gli avvocati di Ousmane Sonko - 13 in totale - hanno innanzitutto invocato un'eccezione di incostituzionalità, chiedendo cioè alla Corte di abbandonare la causa in favore del Consiglio costituzionale. Hanno poi chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello dell'8 maggio, adducendo numerosi vizi procedurali, tra cui un mandato di comparizione che il loro cliente non avrebbe ricevuto. Le argomentazioni sono state riprese in parte dal procuratore generale, che si è detto favorevole all'annullamento della condanna, ma respinte dal giudice che ha quindi mantenuto la condanna di Sonko a sei mesi di reclusione con sospensione della pena e 200 milioni di franchi Cfa (pari a circa 300 mila euro) di risarcimento, respingendo anche l'eccezione di incostituzionalità. Il Consiglio costituzionale pubblicherà la lista definitiva dei candidati alle elezioni del 20 gennaio. Sonko, leader dei Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità (Pastef), è stato condannato in appello a sei mesi di reclusione con sospensione della pena per diffamazione e insulto pubblico al ministro Niang, accusandolo di appropriazione indebita. In un altro procedimento, Ousmane Sonko è stato giudicato colpevole di “corruzione giovanile” e condannato a due anni di carcere per i presunti abusi sessuali nei confronti di una ragazza. Sonko, 49 anni, è arrivato terzo alle elezioni presidenziali del 2019. (Res)