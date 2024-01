Giappone-Corea del Sud: colloquio telefonico ministri Esteri, focus su rafforzamento rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo della Corea del Sud, Park Jin, in vista della prossima conclusione dell’incarico di Park. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. Kamikawa, si legge nella nota, ha espresso apprezzamento al collega, con cui ha costruito “una relazione di profonda fiducia reciproca”, per il contributo al rafforzamento dei rapporti bilaterali e di quelli trilaterali tra i due Paesi e gli Stati Uniti. Park, a sua volta, ha espresso apprezzamento per le parole pronunciate . Inoltre, ha offerto le sue condoglianze per le vittime del terremoto di Ishikawa e dell’incidente all’aeroporto di Haneda.(Git)