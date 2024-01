I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Ramaphosa riceve generale Dagalo, auspicato cessate fuoco immediato - Il leader delle Forze di supporto rapido (Rsf), generale Mohammed Hamdan Dagalo, è stato ricevuto dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Pretoria, in Sudafrica, ultima tappa di un tour regionale che lo ha già visto in precedenza in Etiopia, Gibuti e Kenya. In una nota diffusa dalla presidenza di Pretoria, Ramaphosa ha elogiato il ruolo centrale svolto dall'Unione africana e dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), sotto la presidenza di Gibuti, nella mediazione tra le Forze armate del Sudan (Saf) e le Rsf, e la partecipazione del popolo sudanese e la società civile nella ricerca di una soluzione duratura alle sfide politiche e di sicurezza. Il presidente Ramaphosa ha inoltre espresso il sostegno del Sudafrica all'imminente dialogo faccia a faccia tra il generale Dagalo e il generale Abdel Fattah al Burhan e ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato e del dialogo verso la cessazione permanente delle ostilità, afferma la dichiarazione. Al termine dell'incontro, Dagalo ha dichiarato da parte sua di aver informato Ramaphosa sui "considerevoli sforzi compiuti" per porre fine alla guerra in Sudan. "Ho sottolineato il nostro incrollabile impegno a cessare le ostilità", ha detto Dagalo in una nota pubblicata su X (ex Twitter), senza tuttavia specificare se e quando incontrerà Burhan. Secondo quanto riferito dall'Igad, il mese scorso i due generali in guerra hanno concordato un incontro faccia a faccia per l’avvio di colloqui su un possibile cessate il fuoco. L'incontro, inizialmente in programma lo scorso 28 dicembre, è stato in seguito rinviato e potrebbe avvenire la prossima settimana. (segue) (Res)