I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Etiopia: governo, progetto Grande diga della rinascita è entrato nella sua fase finale - Approfittando della preoccupazioni dell'Egitto per la guerra in corso a Gaza e del Sudan per il conflitto civile in atto sul suo territorio, l'Etiopia ha avviato il processo di completamento dei lavori di realizzazione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) che apre la strada all'inizio del suo quinto riempimento del bacino. Secondo quanto annunciato in una nota dal vicepremier e ministro degli Esteri etiope, Demeke Mekonnen, al termine di una riunione del comitato esecutivo del Consiglio nazionale di coordinamento della Diga che si è svolta ieri ad Addis Abeba, il tasso di costruzione della diga attualmente ha raggiunto il 94,6 per cento. Mekonnen ha quindi elogiato il popolo etiope per aver dimostrato al mondo intero che "tutto è possibile", fornendo instancabilmente il suo sostegno e portando avanti attività di conservazione del bacino. Mekonnen è quindi tornato ad accusare l'Egitto per il fallimento dei negoziati, ricordando che negli ultimi mesi si sono svolti quattro cicli di colloqui tripartiti, e ha ribadito la ferma posizione dell'Etiopia nel consolidare i suoi sforzi per l'integrazione regionale e lo sviluppo reciproco. Nel frattempo, secondo quanto emerge da immagini satellitari pubblicate dall'emittente "Al Arabiya", le autorità etiopi hanno iniziato il processo di innalzamento della diga attraverso il corridoio centrale e di getto di cemento dopo che si è asciugato. Le immagini evidenziano inoltre la presenza di due escavatori al lavoro per la prima volta sopra il corridoio centrale, forse allo scopo di realizzare giunti o collegamenti con il nuovo calcestruzzo. A sua volta, l’esperto egiziano Abbas Sharaqi ha confermato ad "Al Arabiya" che l’acqua della diga ha smesso di scorrere sopra il corridoio centrale il 15 dicembre, poiché il corridoio si è prosciugato completamente dopo l’apertura delle due porte di drenaggio e le due turbine non hanno funzionato. L'esperto ha sottolineato che la riserva d'acqua nel lago della diga è diminuita di oltre un miliardo di metri cubi, per cui lo stoccaggio totale ammonta attualmente a meno di 40 miliardi di metri cubi. (segue) (Res)