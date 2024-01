I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: risultati presidenziali, Conferenza episcopale chiede inchiesta indipendente - La Conferenza episcopale cattolica (Cenco) e le chiese cattoliche e protestanti della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) hanno chiesto l'apertura di un'inchiesta indipendente sulle presunte irregolarità e violazioni osservate durante le elezioni generali dello scorso 20 dicembre, vinte dal presidente in carica Felix Tshisekedi con oltre il 73 per cento secondo i dati provvisori pubblicati dalla commissione elettorale. In una dichiarazione congiunta, la Cenco e le chiese cattolica e protestante hanno affermato che accetteranno i risultati del voto solo previa un'inchiesta indipendente, denunciando ritardi di ore, macchinari malfunzionanti e altri problemi che hanno portato a un’estensione non programmata delle votazioni abbondantemente oltre la data del 20 dicembre, cosa che gli osservatori locali e le organizzazioni della società civile hanno definito illegale. Due ricorsi formali contro i risultati presidenziali provvisori sono stati presentati davanti alla Corte costituzionale di Kinshasa che dovrà valutare i ricorsi prima della scadenza del 12 gennaio per annunciare i risultati finali. (segue) (Res)