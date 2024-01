I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madagascar: presidente Rajoelina conferma il primo ministro Christian Ntsay - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha riconfermato nel suo incarico il primo ministro Christian Ntsay. È quanto si legge in un comunicato della presidenza di Antananarivo. Ntsay, in carica dal 2018, era in testa alla lista dei tre candidati presentata al capo dello Stato malgascio dal gruppo parlamentare di maggioranza. Poiché il popolo malgascio si aspetta risultati "rapidi e tangibili" dalla nuova amministrazione, il nuovo primo ministro avrà il compito di "rivitalizzare" l'amministrazione e di accelerare la lotta contro la corruzione, ha detto Rajoelina. Tra le priorità all'ordine del giorno figurano anche la lotta contro la povertà e lo sviluppo del Paese. Ntsay è stato rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ad Antananarivo per le Comore, il Madagascar, le Mauritius e le Seychelles dal 2008 al 2018, prima di assumere l'incarico di primo ministro nel giugno 2018. (Res)