I fatti del giorno - Medio Oriente

- Gaza: leader Hezbollah, Usa stanno provocando allargamento del conflitto nella regione - Gli Stati Uniti stanno "provocando" un allargamento del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza al resto della regione, nonostante Washington "dica di volerlo evitare". Lo ha detto oggi il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo, un giorno dopo l'attacco missilistico statunitense contro un quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene filoiraniane a maggioranza sciita) a Baghdad, in Iraq, in cui sono morti due alti ufficiali. (segue) (Res)