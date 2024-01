© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Unicef, gravi casi di malnutrizione per il 90 per cento dei bambini e oltre 155 mila donne - Il 90 per cento dei bambini della Striscia di Gaza al di sotto dei due anni riversa in condizioni di "grave povertà alimentare" e oltre 155 mila donne incinte e madri in allattamento sono mal nutrite. Lo ha reso noto l'Unicef in un comunicato stampa in cui si legge che, a causa della mancanza di acqua e servizi igienici adeguati in tutta la Striscia, sono aumentati sensibilmente anche i casi di diarrea dall'inizio del conflitto: i bambini con dissenteria sotto i cinque anni sono passati da 48 mila a 71 mila in una sola settimana, pari a 3.200 nuovi casi di diarrea al giorno. Prima dell'escalation delle ostilità, si registrava una media di 2 mila casi di diarrea al mese nei bambini sotto i cinque anni. "I bambini di Gaza sono intrappolati in un incubo che peggiora di giorno in giorno, devono essere protetti dalla violenza e avere accesso ai servizi e alle forniture di base", ha dichiarato la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russel. (segue) (Res)