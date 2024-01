© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: colpita base Usa nel nord del Paese - La base aerea Al Harir, nel nord dell'Iraq, dove sono di stanza le forze statunitensi e internazionali, è stata presa di mira da un drone armato oggi. Lo ha detto in una nota il Servizio antiterrorismo del Kurdistan iracheno. La dichiarazione non specifica se l'attacco abbia causato vittime o danni alle infrastrutture. L'attacco giunge dopo il bombardamento statunitense a Baghdad contro una base delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu). (segue) (Res)