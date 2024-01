© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: governatore Bdl smentisce informazioni su sospensione rapporti bancari con Emirati - Le relazioni bancarie tra gli Emirati Arabi Uniti, la Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl) e le banche commerciali in Libano rimangono invariate, "senza cambiamenti o modifiche". Lo ha confermato oggi il governatore ad interim di Bdl, Wassim Mansouri, in un comunicato stampa. Nella nota si sottolinea che le informazioni che circolano riguardo alla sospensione dei trasferimenti e le transazioni finanziarie tra Emirati e Libano, a seguito della classificazione del Libano come Paese "ad alto rischio", "sono infondate e non provengono dalla direzione di alcuna banca emiratina”. (Res)