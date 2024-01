© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, deputata Mseddi a "Nova", "continuano le tensioni a Sfax" - La deputata tunisina, Fatma Mseddi, ha riferito a “Nova” che gli scontri tra i residenti della città di Sfax, nel centro-sud della Tunisia, e i migranti sub-sahariani starebbero continuando. La deputata ha rivelato che un gruppo di migranti avrebbe occupato oggi illegalmente un edificio nel quartiere Ennour della città, scatenando tensioni con la comunità ospitante. Intervenendo all’emittente locale “Jawhara Fm”, Mseddi ha fatto sapere che "le tensioni tra residenti e africani sub-sahariani si sono evolute in scontri”, che avrebbero portato all’intervento delle forze di sicurezza e all’arrestato di quattro cittadini tunisini. Già nella notte si erano verificate tensioni tra migranti e abitanti del quartiere Nour, a Sfax. Non è la prima volta che nella seconda città più importante della Tunisia si verificano scontri tra le due parti: il cospicuo numero di sub-sahariani presenti illegalmente in questa regione sta mettendo a dura prova le risorse e le infrastrutture locali. Inoltre, gli aiuti e l'assistenza fornita dalle organizzazioni internazionali hanno esacerbato le tensioni, arrivando a provocare una discriminazione dei migranti spesso visti come "invasori". (segue) (Res)