I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: giacimento Sharara, ministro Al Toumi discute con sindaci del sud le richieste dei dimostranti - Il ministro della Governance locale della Libia del Governo di unità nazionale (Gun, con sede a Tripoli), Badr El Din al Toumi, ha incontrato oggi i sindaci dei comuni del sud del Paese per discutere della chiusura del giacimento petrolifero di Sharara, nella città di Ubari, avvenuta mercoledì 3 gennaio, da parte di un gruppo composto da notabili del Fezzan e alcune istituzioni della società civile. Lo ha reso noto lo stesso ministero sul profilo Facebook, in cui si legge che, durante l'incontro, sono state affrontate le richieste dei manifestanti e le questioni fondamentali che hanno portato alla protesta e alla chiusura del sito. Al Toumi ha confermato che, nel quadro della risoluzione della carenza di carburante, è stato fatto un coordinamento con Brega Petroleum Marketing Company (Bpmc) per aumentare le quantità di carburante da destinare al deposito di Sebha. Il ministro ha poi sottolineato “l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo con i sindaci” e la necessità di “trovare una soluzione che tenga conto di tutte le richieste”. Durante la riunione è stato raggiunto un accordo sulla necessità di coordinare un incontro approfondito con il primo ministro di Gun, Abdulhamid Dabaiba, i ministeri interessati e gli organi competenti per dare seguito ai progetti in corso previsti da realizzare nel Sud.Mercoledì 3 gennaio una fonte anonima aveva rivelato a "Nova" che un gruppo composto da notabili del Fezzan e alcune istituzioni della società civile di recente costituzione, avevano completamente interrotto l'operatività del giacimento petrolifero di Sharara. Tale decisione è stata presa in risposta all'assenza di una risposta adeguata da parte di Gun alle richieste avanzate riguardanti la gestione della crisi. Le richieste includono la risoluzione della carenza di carburante nel Fezzan, il completamento della costruzione della Raffineria del sud e altre questioni, come la gestione dell'Ospedale generale di Ubari. La fonte aveva riferito che il campo petrolifero "non verrà riaperto finché non saranno adottate misure concrete su tali richieste". Inoltre, la stessa fonte aveva rivelato che l'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sta sostenendo le richieste dei dimostranti. (segue) (Res)