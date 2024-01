© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Africa Business Council annuncia missione in Benin a febbraio - Il Tunisia Africa business council (Tabc) ha annunciato l'organizzazione di una missione economica multisettoriale a Cotonou, in Benin, dal 12 al 15 febbraio 2024. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il complesso di istituzioni specializzate nella costruzione, Tonzin Palden Partners, e il complesso di istituzioni attive nel campo della tecnologia dell'informazione, Gat It. Lo si apprende da un comunicato dello stesso Tabc che descrive questa missione come "una reale opportunità per le aziende di sviluppare la loro rete di relazioni, stabilire contatti, partenariati economici e creare nuove opportunità di affari". Il Benin, nell'Africa occidentale, è adiacente al mercato più grande del continente africano, il Niger. Avendo accesso al mare, il suo porto di Cotonou è considerato tra i più attivi della regione. Nel 2022 il Benin è riuscito a raggiungere una crescita economica del 7,4 per cento, il tasso di crescita più alto rispetto ai Paesi vicini nella regione. (Res)