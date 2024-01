I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: Lisei (Fd'I), inoltrata richiesta audizione Degni in Senato - "Ho formalizzato la richiesta di audizione presso la commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni. E' giunta l'ora di sentire cosa avrà da dire a sua difesa questo magistrato nominato dal Pd all'epoca di Gentiloni". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, capogruppo Fd'I in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. "Il suo atteggiamento stride platealmente con il ruolo che ricopre e né la Schlein né il Pd hanno finora avuto il coraggio di prendere una posizione per stigmatizzare le esternazioni di Degni, e questo silenzio non depone a loro favore", conclude. (segue) (Rin)