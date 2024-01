I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Sangiuliano, prossimi giorni nomina presidente e Cda Museo Liberazione - "Il Cda e il presidente del Museo Storico della Liberazione sono scaduti da poche settimane. Stiamo predisponendo gli atti e, fra qualche giorno, avremo il presidente e il Consiglio di Amministrazione scelti tra autorevoli accademici e studiosi della Resistenza e dell’antifascismo". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aggiunge: "Meraviglia che, quando in anni passati si determinò una vacatio durata molti mesi, nessuno fiatò. Risulta, inoltre, che il Comune di Roma non abbia mai nominato il rappresentante di sua competenza. In ogni caso la prossima settimana avremo la governance del Museo", conclude il ministro. (segue) (Rin)