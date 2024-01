I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: presidenziali, Corte costituzionale respinge candidatura di Sonko - La Corte costituzionale del Senegal ha ufficialmente respinto la candidatura dell'oppositore incarcerato Ousmane Sonko alle elezioni presidenziali del prossimo 25 febbraio, con la motivazione ufficiale che il suo dossier è incompleto. Lo ha dichiarato alla stampa il suo avvocato Me Ciré Cledor Ly. “Quando siamo entrati, il presidente (della Corte) Badio Camara ci ha immediatamente comunicato che il dossier è incompleto”, ha detto. L'amministrazione si era rifiutata di fornire all'opponente tutti i documenti necessari per la sua candidatura. In precedenza la Corte suprema del Senegal aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione per Sonko, pronunciata lo scorso maggio dalla Corte d'appello di Dakar per diffamazione nei confronti del ministro del Turismo Mame Mbaye Niang. Secondo quanto stabilito dal tribunale, Sonko non potrà dunque candidarsi alle elezioni presidenziali del mese prossimo, anche se la sua difesa spera in un ulteriore ribaltamento della sentenza (Res)