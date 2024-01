© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "scomparso Giulio Santagata, deputato per tre legislature, dal 2001 al 2013, per la Margherita e poi per il Partito democratico", si legge sull'account X della Camera dei deputati. "Economista, considerato tra i fondatori dell’Ulivo, è stato ministro per l’Attuazione del programma nel II governo Prodi (2006-2008)", conclude il post. (Rin)